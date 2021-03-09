Интервью Гордона с Цымбалюк-Романовской. Где и когда смотреть

09.03.2021, 10:00, Новости дня

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Сегодня вечером на YouTube-канале “В гостях у Гордона” выйдет интервью с российской пианисткой, бывшей супругой армянского и российского актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Как рассказал “ГОРДОН” основатель издания Дмитрия Гордон, программу записали по Skype, беседа продолжалась два часа.

В интервью Цымбалюк-Романовская рассказала о своем переезде из Украины в Россию, о том, как познакомилась с Джигарханяном и как между ними зародились отношения, о совместной жизни и причинах расставания, а также о том, был ли их брак по расчету и о наследстве бывшего супруга.

“Мне очень жалко Джигарханяна… Он столько пахал, он делал вещи, которые не делал никто, и мне так обидно, что вся эта выдающаяся жизнь и это явление в истории театра и кино, во-первых, закончилась таким публичным позором, и во-вторых, что это для него все так тяжело физически закончилось… Хотелось ли мне пойти на похороны? Нет, потому что меня бы не пустили. А я бы не унижалась, потому что там не перед кем унижаться. И потом, Армен Борисович никогда не любил… Он говорил: “Не надо ходить [на похороны]”, и не ходил. Говорил, что этому человеку ты уже не поможешь… Я, безусловно, сделала правильно, что не пошла”, – сказала Цымбалюк-Романовская.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Цымбалюк-Романовская родилась в 1978 году в Киеве. Окончила Национальную музыкальную академию Украины имени П.И. Чайковского. В начала 2000-х переехала в Москву, где училась в Государственной классической академии имени Маймонида.

В 2001 году познакомилась с Джигарханяном, между ними, несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте, завязались романтические отношения. С 2010 года они жили в гражданском браке, а в 2016 году оформили отношения официально. В браке с актером Цымбалюк-Романовская пробыла полтора года – их развод состоялся в 2017 году и сопровождался скандалом. Джигарханян обвинил супругу в воровстве, она все обвинения отвергла.

С 2008-го по 2017 год Цымбалюк-Романовская работала в Московском драматическом театре под руководством Джигарханяна, два последние года – на должности директора.

В 2018 году суд в Москве приговорил Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Суд признал его виновной в установке скрытой камеры в рабочем кабинете Джигарханяна в театре, позже запись с этой камеры показали в эфире одного из российских телеканалов.

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