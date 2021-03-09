В Гидрометцентре предсказали аномальные морозы в Европейской России

09.03.2021, 7:36, Новости дня

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Самые серьезные холодные аномалии на второй неделе марта ждут жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С завтрашнего числа над большей частью Европейской РФ устанавливается антициклональный режим… Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Так, жителей Москвы утром в среду ждут 15-16 градусов мороза, по области столбики термометра опустятся до минус 19. «Днем максимальные значения – минус 10 градусов. В дальнейшем будет усиливаться мороз. Ночные температуры от минус 19 до минус 21 градуса… по области до минус 24 градусов, а в пониженных местах до минус 25… минус 28 градусов. В ночь на 10 и 11 марта. Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов. Такой температурный фон на 11-13 градусов ниже нормы», – отметил Вильфанд.

Аналогичной будет погода и в других регионах центра Европейской России. Наиболее низкие температуры, по словам синоптика, на грядущей неделе ожидают Центральный федеральный округ, а также Приволжский и Уральский федеральные округа.

Ранее во вторник синоптики пообещали москвичам холодную погоду.