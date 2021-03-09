Эксперт допустил поддержку Западом Украины в случае войны с Россией

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09.03.2021, 7:36, Новости дня
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В случае войны Украины с Россией Запад может устроить серию кибератак, сообщил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

«Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения», – цитирует Жилина URA.RU.

Он пояснил, что в случае подобной атаки несколько крупных российских городов могут быть обесточены. «Это вызовет коллапс», – добавил Жилин. Он подчеркнул, что страны Запада не отправят армию на помощь Украине, чтобы не рисковать жизнями своих военных.

Ранее на Украине решили сформировать взвод из представителей ЛГБТ.



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