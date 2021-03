“Готов учить тебя боксу даже на Марсе”. Усик затроллил своего соперника

09.03.2021, 0:02, Новости дня

Украинский боксер Александр Усик предложил своему сопернику в бое за титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе британцу Джо Джойсу учить его боксу. Об этом Усик написал 7 марта в Twitter.

“Друг мой, я готов продолжать учить тебя боксу даже на Марсе. Надеюсь, ты поправился со времени нашей последней встречи. Я тоже по тебе скучаю”, – отметил боксер.

My friend I am ready to continue teaching you boxing even on Mars I hope you have improved since the last time our meeting

Miss you too * https://t.co/U1E3RwLoo5 pic.twitter.com/ZsLYdlyo87

— Alexander Usyk (@usykaa) March 7, 2021

Джойс отреагировал на твит в тот же день.

“Я готов, Усик”, – написал он и выставил фото в скафандре.

I’m ready Usyk… #THEJUGGERNAUT https://t.co/OBReKG1nDB pic.twitter.com/Czx04B20yg

— Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) March 7, 2021

Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO после победы над британцем Дереком Чисорой. В рейтинге Всемирной боксерской организации Джо Джойс занимает вторую позицию следом за Усиком.

В январе в рейтинге лучших боксеров мира по версии портала Boxing Scene Усик занял шестое место.

1 марта Всемирная боксерская ассоциация обновила рейтинг спортсменов в супертяжелом весе, первое место в нем занял Усик.

