 

Tesla готовит обновленную версию бронированного Cybertruck

09.03.2021, 0:02, Новости дня
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Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска во втором квартале этого года может представить обновленную версию бронированного автомобиля Cybertruck. Об этом Маск 7 марта написал в Twitter.

“Обновление [Cybertruck] возможно во втором квартале. Cybertruck будет произведен на заводе в Техасе, так что сейчас основное внимание уделяется созданию этого зверя”, – ответил Маск на один из комментариев о возможной дате появления обновленной версии Cybertruck.

Update probably in Q2. Cybertruck will be built at Giga Texas, so focus right now is on getting that beast built.

— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2021

Как отмечает портал Electrek, электромобиль-пикап Cybertruck впервые был представлен в ноябре 2019 года. Автомобили этой серии имеют экзоскелет (несущую конструкцию кузова) в отличие от рамы в обычных пикапах и  могут разогнаться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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