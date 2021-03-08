В попавшем в ДТП под Самарой легковом автомобиле находились семь человек

08.03.2021, 23:16, Новости дня

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Салон автомобиля, попавшего в ДТП под Самарой, был переполнен, из-за чего в аварии погибли семь человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Все семеро погибших находились в салоне Volkswagen Touareg: две девушки и пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет, передает «Интерфакс».

Тем временем в Сети появилось видео с места ДТП, на котором видно, насколько сильно был деформирован Volkswagen, а также перевернутую фуру. Ролик размещен в группе сайта «63.ru» во «ВКонтакте». Между тем следственное управление СК по Самарской области начало производство уголовного дела по факту ДТП. «В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») принято к производству следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области», – сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами, назначены все необходимые судебные экспертизы, выясняются причины и обстоятельства происшествия, уточнили следователи.

Напомним, в понедельник в Самарской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли семь человек.