 

Европейский банковский регулятор пострадал от хакерской атаки на Microsoft

08.03.2021, 23:14, Новости дня
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Европейское банковское управление (EBA) 7 марта заявило, что сервера его электронной почты подверглись вмешательству из-за глобальной кибератаки на программное обеспечение Microsoft Exchange.

“Поскольку уязвимость связана с почтовыми серверами EBA, доступ к личным данным через электронные письма, хранящиеся на этих серверах, могли получить злоумышленники. EBA работает над тем, чтобы определить, к каким данным был осуществлен доступ”, – говорится в сообщении.

В качестве меры предосторожности регулятор решил отключить свои почтовые системы.

8 марта в ведомстве заявили, что продолжают расследование кибератаки и работают над восстановлением полной функциональности серверов электронной почты.

“На данном этапе инфраструктура электронной почты EBA была защищена, и наши анализы показывают, что извлечение данных не производилось, и у нас нет никаких оснований полагать, что нарушение вышло за пределы наших почтовых серверов”, – говорится в сообщении.

2 марта компания Microsoft сообщила об атаке на популярный почтовый сервер Exchange Server. По ее данным, ко взлому причастны хакеры из группировки Hafnium, связанные с правительством Китая. В КНР отвергли эти обвинения. Один из представителей министерства иностранных дел Китая сказал Bloomberg, что страна “твердо противостоит и борется с кибератаками”, а подобные обвинения являются “очень чувствительным политическим вопросом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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