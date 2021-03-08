Little Big отказалась участвовать в российском нацотборе на “Евровидение 2021”

08.03.2021, 21:36, Новости дня

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Российская группа Little Big, которая в 2020 году должна была представлять РФ на международном песенном конкурсе “Евровидение” в Нидерландах, в этом году отказалась от участия в мероприятии. Об этом участники коллектива заявили 8 марта на своей странице в Instagram.

“Считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны. Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! Благодаря вам клип на песню Uno стал самым популярным на YouTube-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса”, – говорится в публикации коллектива.

Также свое решение музыканты озвучили в эфире российского “Первого канала” во время нацотбора, в ходе которого зрители должны будут определить представителя РФ в Нидерландах, сообщает 8 марта российское агентство “РИА Новости”.

После отказа Little Big принимать участие в нацотборе за право представлять Россию на “Евровидении” будут бороться российская певица Манижа, поп-группа “2маши” и коллектив Therr Maitz.

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Публикация от LITTLE BIG (@littlebigband)

Весной 2020 года организаторы “Евровидения”, проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

Россию на этом конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней Uno, но 2 марта стало известно, что исполнителя, который поедет в Нидерланды, выберут 8 марта в ходе зрительского голосования.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 40 стран – 5 марта стало известно, что Армения отказалась от участия в конкурсе. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора – группа Go-A с песней “Шум”.

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