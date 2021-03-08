Заразиться коронавирусом из-за вакцинирования от COVID-19 невозможно – Минздрав Украины

08.03.2021, 19:06, Новости дня

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Заразиться коронавирусом из-за вакцинирования от COVID-19 невозможно. Об этом свидетельствуют опубликованные в Facebook данные пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве подчеркнули, что ни одна из вакцин от COVID-19 не содержит элементов живого вируса.

“Вакцины учат нашу иммунную систему распознавать и бороться с коронавирусом. Иногда этот процесс может вызвать такие симптомы, как лихорадка. Они нормальные и являются признаком того, что организм создает защиту от вируса”, – заявили в Минздраве, отметив, что хотят опровергнуть один из самых распространенных мифов, якобы люди заболевают COVID-19 в результате вакцинации.

В министерстве также уточнили, что получить положительный результат теста на коронавирус после вакцинации можно только в том случае, если человек был инфицирован еще до прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1799453533551077

По данным Минздрава, в Украине с начала кампании вакцинации привито 17 947 человек. Накануне прививки от коронавируса сделали 910 гражданам.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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