МИД Украины запустил проект о женщинах в дипломатии

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08.03.2021, 19:06, Новости дня
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Министерство иностранных дел Украины презентовало проект “Дипломатки без галстуков” о женщинах в дипломатии, проморолик опубликовали 8 марта в Facebook.

Проект состоит из коротких видеороликов, в которых сотрудницы МИД Украины расскажут о профессии, женском лидерстве и мотивации двигаться вперед, отметила пресс-служба министерства.

“Дипломатия – это не мужской мир, как считалось ранее, а МИД Украины сегодня – это реальные лица и человеческие истории, а также место, где женщины могут реализовать себя. Этим проектом мы хотим показать настоящее женское лицо украинского МИД и мотивировать женщин строить карьеру в дипломатии”, – отметила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

В пресс-службе МИД сообщили, что своими мыслями в ближайшее время поделятся Джапарова, посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, посол Украины в Финляндии Ольга Диброва и другие.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/166749981926964/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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