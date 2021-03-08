Журавский: Порошенко не стоит так радоваться санкциям против Коломойского. План Запада по деолигархизации Украины может затронуть и пятого президента

08.03.2021, 19:06, Новости дня

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Сайты, телеканалы, подконтрольные Порошенко, переполнены публикациями о Коломойском.

Санкции в отношении Игоря Валерьевича всецело поддерживаются. Электорату пытаются втюхать, что наезд американцев на Коломойского не обошелся без вмешательства “седовласого гетмана”.

“Порохоботы” из кожи лезут, убеждая, что это не только наказание одного из одиозных олигархов, а “красная карточка” самому Зеленскому, который щедро пользовался финансовой и медийной поддержкой Коломойского.

Во-первых, такая риторика не способна существенно улучшить рейтинг Порошенко. Все хорошо помнят, кто в свое время назначал Коломойского главой Днепропетровской области и ставил в пример другим результаты его работы.

Во-вторых, Петру Алексеевичу не стоит так радоваться. Реализация глобального плана Запада по деолигархизации Украины не может не обнулить все сомнительные политические и материальные активы пятого президента.

Особого отношения к любому из олигархов, убежден, не будет.

Триллер продолжается…

Источник: Журавский на связи / Telegram