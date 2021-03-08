Эстония решила ужесточить ограничения из-за COVID-19

08.03.2021, 18:44, Новости дня

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о планах еще более ужесточить ограничения из-за пандемии, поскольку эпидситуацию усугубляет «британский» штамм коронавируса.

«Мне поступила информация о том, что так называемый британский штамм вируса COVID-19 распространен в Эстонии более широко, чем предполагалось. Британский штамм агрессивнее и заразнее других, что, скорее всего, объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Если окажется, что информация, которую мы проверяем, соответствует истине, это будет значить, что мы в ближайшее время должны будем ввести в стране локдаун», – написала эстонский премьер в своем Facebook.

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