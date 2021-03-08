В “Слуге народа” создают движение “Зе!Женщины”

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08.03.2021, 18:16, Новости дня
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Партия “Слуга народа” создает движение “Зе!Женщины” для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях. Об этом заявил глава партии и первый замглавы парламентской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко, сообщает 8 марта пресс-служба партии.

“В рамках движения “Зе!Женщины” депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, становлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики по гендерному равенству, в частности правительственной программы “Партнерство Биарриц” [по становлению равенства мужчин и женщин], инициированной первой леди Украины”, – сказал Корниенко.

Как уточнила народный депутат от “Слуги народа” Марина Бардина, данное движение поможет увеличить женское представительство в украинской политике.

Как отметили в партии, в нынешнем созыве Верховной Рады наибольшее количество женщин за все время независимости Украины – 20,8%.

В 2019 году парламент принял новый Избирательный кодекс, где предусмотрена гендерная квота на выборах на уровне 40%. В каждой пятерке партийного избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины (не менее двух кандидатов каждого пола).

12 сентября 2020 года Офис президента сообщил, что Украина получила официальный статус участницы “Партнерства Биарриц”, международной инициативы равных прав и возможностей для всех.

8 марта в мире отмечают Международный женский день.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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