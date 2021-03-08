Медицинской системе Закарпатья угрожает коллапс уже на этой неделе – главврач областной больницы

08.03.2021, 18:16, Новости дня

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Главный врач Закарпатской областной больницы имени Новака Юрий Яцына заявил, что медицинской системе в области угрожает коллапс. Об этом он сказал на брифинге, передает “Укринформ”.

“При сохранении темпов распространения коронавируса в области уже до конца этой недели у нас произойдет коллапс медицинской системы”, – сказал он.

Он отметил, что в областной больнице лежат 120 пациентов, нуждающихся в кислородной терапии. 60 из них должны находиться в реанимации, но в ней всего шесть коек и расширить ее невозможно – нет для этого медперсонала и оборудования.

“У нас не выдерживают электросети из-за нагрузки, не выдерживает медицинская техника, которая постоянно в использовании”, – подчеркнул Яцына.

При этом он отметил безответственность граждан, которые, имея положительный результат теста на коронавирус, “гуляют по городу, ходят в магазины, встречаются с родственниками и распространяют дальше вирус”. “Опомнитесь, наконец!” – обратился Яцына к закарпатцам.

По его мнению, остановить распространение инфекции на Закарпатье возможно, если выдержать 2-3 недели строгого карантина.

https://www.facebook.com/odazakarpattya/posts/2593050794331738

Ранее сегодня главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк сообщил, что в больнице заполнены все палаты интенсивной терапии.

Об аналогичных проблемах говорят и в других больницах области, сообщает Закарпатская обладминистрация в Faceboоk. В Центре легочных болезней десятки людей требуют реанимационной помощи при шести койках реанимационного отделения.

В Ужгородской центральной клинической больнице сообщают, что третья волна “очень токсична”, больные поступают в тяжелом состоянии, умирают молодые люди в возрасте 35 – 40 лет. Сейчас в больнице 96 человек находятся на кислородной поддержке, а в числе пациентов стационара 11 человек, которые уже переболели COVID-19, болеют повторно.

https://www.facebook.com/odazakarpattya/posts/2593046117665539

5 марта региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить ограничения в области. В Закарпатской облгосадминистрации сообщали, что койко-места для пациентов с коронавирусом в области заполнены на 81%. Главе Закарпатской области Анатолию Полоскову поручили проанализировать причины роста заболеваемости в регионе.

По состоянию на 8 марта в Украине подтвердили 1 406 800 случаев коронавирусной инфекции, из них 5572 – за последние сутки. Скончалось в стране 27 128 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 198 254 человека. Вчера в Украине госпитализировали 2136 человек.

На сегодняшний день высокий уровень госпитализаций в больницы для инфицированных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19 фиксируется в девяти областях Украины. Помимо Закарпатской, это Киев, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Хмельницкая, Черновицкая и Тернопольская области.

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