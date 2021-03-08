Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по выборам

08.03.2021, 18:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Верховный суд США 8 марта рассмотрел последнее из трех дел, переданных судьям бывшим президентом США Дональдом Трампом, оспаривающим его поражение на выборах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд без комментариев отклонил апелляцию Трампа, оспаривавшую тысячи голосов, поданных в Висконсине. Здесь он проиграл демократу Джо Байдену более чем 20 тыс. голосов.

Это был последний из трех исков, поданных в Верховный суд ближе к концу президентства Трампа, который судьи отклонили. 22 февраля суд отклонил две другие апелляции Трампа – одну по голосованию в Висконсине и одну, касающуюся голосования в Пенсильвании.

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность вступил новый президент Джо Байден.

Во время выборов и после них Трамп и его команда неоднократно заявлял о фальсификациях и непризнании результатов подсчета голосов. Во время одного из таких заявлений, 6 января, он призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить Байдена победителем выборов президента США. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам, однако в Сенате его оправдали.

—