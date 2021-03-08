Ученые открыли самый далекий квазар с мощным излучением

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08.03.2021, 17:54, Новости дня
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Специалисты Европейской Южной обсерватории (VLT ESO) открыли самый далекий из всех известных на сегодня квазаров – источников радиоизлучения, расположенный в 13 млрд световых лет от Земли.

Механизм их излучения связан с находящимися в них сверхмассивными черными дырами. При взаимодействии черной дыры с окружающим ее газом выделяется огромная энергия, что и позволяет астрономам регистрировать эти объекты, несмотря на огромные расстояния до них, передает РИА «Новости» со ссылкой The Astrophysical Journal.

Уточняется, что излучение от квазара телескоп зафиксировал его таким, каким он был, когда возраст Вселенной составлял всего 780 млн лет. Энергию излучения квазару дает черная дыра с массой около 300 млн солнечных масс, сообщили астрономы. «Эта черная дыра очень быстро поглощает вещество, увеличивая свою массу со скоростью, присущей лишь очень малому количеству таких объектов во Вселенной», – отметили ученые.

По мнению исследователей, этот квазар лишь первый из многих объектов такого типа, лежащих, возможно, и на более далеких космологических расстояниях.

В октябре прошлого года астрономы открыли древнюю сверхмассивную черную дыру.



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