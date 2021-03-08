 

Две трети тропических лесов уничтожены или пришли в упадок – Rainforest Foundation Norway

08.03.2021, 17:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В результате деятельности человека было уничтожено 34% первоначальных старовозрастных тропических лесов, еще 30% пришли в упадок. Об этом пишет Reuters.

Согласно анализу организации Rainforest Foundation Norway, больше половины разрушений пришлись на район реки Амазонка в Южной Америке. Второе место по площади уничтожения тропических лесов занимают острова Юго-Восточной Азии, в основном принадлежащие Индонезии. Центральная Африка – третья, большая часть разрушений приходится на бассейн реки Конго.

Общие потери лесов с 2002-го по 2019 год – больше площади Франции (643 тыс. км²), отметил автор отчета Андерс Крог.

По его словам, по мере уничтожения тропических лесов возрастает вероятность изменения климата, что, в свою очередь, затрудняет выживание оставшихся лесов.

Уровень потерь тропических лесов в 2019 году примерно соответствовал годовому уровню разрушений за последние 20 лет: лес размером с футбольное поле исчезает каждые шесть секунд, отмечает Reuters, ссылаясь на данные Института мировых ресурсов.

Масштабы вырубки лесов Амазонии достигли максимума с 2008 года. Об этом в ноябре 2020 года сообщил телеканал Globo. С августа 2019 года по июль 2020 года в Амазонии вырубили больше 11 тыс. км² леса. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Муж журналистки Луговой, на которую напали в поезде: Сын все время говорит: “Мамочка, прости, что я тебя не спас”

24.10 / «Вопрос жизни и смерти» — пандемия обострила проблему нехватки лекарств в США

23.09 / Пэлтроу рассказала, как происходит общение с отцом ее детей после развода

12.08 / МЧС опровергло пожар на подлодке в Кронштадте

08.03 / Хакерские атаки из Китая могут вызвать глобальный кризис кибербезопасности – Bloomberg

29.07 / Спрос на золото в Китае в первой половине 2020 года упал на 38 процентов

23.02 / Правоохранители сообщили о подозрении бывшему топ-менеджеру “Укрзалізниці”

08.08 / Новый кроссовер Kia Sonet презентован потребителям

14.09 / “С челкой – помолодела”. Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после

06.07 / Решетку мультиферроика изменило добавление титана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска