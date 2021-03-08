Боливия оценила роль РФ на фоне роста влияния США в Латинской Америке

08.03.2021, 17:04, Новости дня

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Москва играет важную роль в Латинской Америке и поддерживает баланс, в то время как США пытается оказывать влияние в регионе, завил глава МИД Боливии Рохелио Майта.

«Россия играет важную роль. Она способна поддерживать необходимый баланс (в регионе), Латинская Америка находилась под определенным влиянием, что приводило к тому, что интеграционные процессы были ослаблены иностранными интересами», – передает РИА «Новости» слова главы боливийского МИДа.

Как подчеркнул Майта, поддержание баланса выражается в том, что РФ сдерживает чрезмерное влияние США в Латинской Америке.

В июле прошлого года президент Боливии Эво Моралес назвал противоречащими международному праву новые санкции в отношении России, которые на тот момент анонсировали США.