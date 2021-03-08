Стало известно, когда появятся жесткие диски на 100 Тб

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08.03.2021, 16:40, Новости дня
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Процесс постепенного увеличения объема памяти жестких дисков происходит, будто по заранее установленному графику, утверждают эксперты. Поэтому можно с определенной точностью прогнозировать появление тех или иных устройств.

Так, в 2026 году специалисты прогнозируют появление в продаже дисков с объемом памяти 50 Тб. А до 2030 года данный показатель должен удвоиться и достичь делаемых 100 Тб. Следующее же поколение будет обладать уже 120 Тб.

Напомним, что сегодня можно приобрести диски с объемом памяти 20 Тб, произведенные в компании Seagate. По утверждению специалистов, применяемая технология позволяет ежегодно наращивать по 20% емкости дисков. Прогнозировать дальнейшее развитие событий не так уж сложно.



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