 

Таран: Женщина-командир, пилот, танкист, артиллерист – больше не эксперимент, а наша повседневность

08.03.2021, 16:36, Новости дня
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Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что служба женщин в Вооруженных силах страны стала обычным явлением. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны.

“Не цветы, не квоты, а реальные возможности для профессионального роста и карьеры – вот к чему мы стремимся, создавая равные возможности для всех. Политика равных прав и возможностей женщин и мужчин является одним из приоритетов руководящего состава Минобороны. Почти четверть общей численности Вооруженных сил – это женщины”, – подчеркнул Таран.

По его словам на сегодняшний день в рядах ВСУ проходят службу более 31 тыс. женщин, 25 тыс. из которых работают в Вооруженных силах на гражданских должностях.

“Женщины проходят военную службу в ВСУ на равных условиях с мужчинами, в том числе на офицерских должностях. Военнослужащим-женщинам открыт доступ ко всем военно-учетным специальностям рядового, сержантского и старшинского состава, в том числе и “боевым”, предоставлен равный доступ к воинским званиям, обеспечено участие в миротворческих операциях, открыт доступ к получению военного образования всех уровней. Женщина-командир, пилот, танкист, артиллерист – больше не эксперимент, а наша повседневность”, – сказал министр.

Он также отметил, что с начала российской агрессии против Украины статус участника боевых действий получили более 13 тыс. женщин. За мужество и героизм 257 – удостоены государственных наград. Около 10% от всего личного состава операции Объединенных сил – женщины.

8 марта в мире отмечают Международный женский день.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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