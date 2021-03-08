 

В Мьянме военные продолжают подавлять протесты, погибших уже более 50

08.03.2021, 16:36, Новости дня
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В Мьянме сегодня еще два человека погибли от огнестрельных ранений во время протестов из-за захвата власти военными. Об этом пишет Reuters. 

Агентство сообщает, что полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. После этого по людям начали стреляли из близлежащих зданий.

Один из свидетелей, который помогал переносить тела погибших, сообщил, что в результате обстрела два человека погибли сразу от выстрелов в голову, еще трое получили ранения. Кто именно стрелял в протестующих, полиция или военные, он определить не смог.

По данным ООН на 5 марта, не менее 54 человек были убиты в ходе акций протеста с момента военного переворота 1 февраля, сотни – ранены, а более 1700 человек произвольно арестованы и задержаны. Правозащитная организация Fortify rights сообщает о 64 погибших на 8 марта.

https://www.facebook.com/FortifyRights/videos/156546899628394/

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. Только 3 марта во время разгона протестующих силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. В том числе, были убиты не менее пяти детей и четверо тяжело ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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