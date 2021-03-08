 

Украина решила завлечь жителей Донбасса туристическими маршрутами

08.03.2021, 16:14, Новости дня
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На Украине готовится проект Donbass travel, предполагающий создание туристических маршрутов для жителей неподконтрольной Киеву территорий Донбасса, сообщила в эфире телеканала «Дом» глава государственного агентства развития туризма на Украине Марьяна Олеськив.

«Мы хотим разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий, чтобы они посещали украинскую часть, интегрировались и общались. Эти временные трудности рано или поздно закончатся, но человеческие взаимоотношения должны оставаться. Будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома, но также мы будем приглашать и на запад, потому что все ждут украинцев дома», – передает слова Олеськив РИА «Новости».

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.



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