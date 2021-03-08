47-летняя Клум крупным планом выставила голую грудь

08.03.2021, 13:16, Новости дня

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47-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram фото, для которого позировала в расстегнутом ярко-розовом халате.

– Что я читаю в этот уикенд? – спросила она.

На снимке в руке модели книга солиста группы Tokio Hotel Билла Каулитца “Карьерное самоубийство”.

Клум замужем за музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, он брат-близнец Билла Каулитца. Модель старше своего супруга Каулитца на 16 лет. Их роман начался весной 2018 года, свадьба состоялась летом 2019-го.

Хайди Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.