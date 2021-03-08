 

В Беларуси за решеткой по политическим мотивам содержатся 49 женщин – правозащитники

08.03.2021, 9:08, Новости дня
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В Беларуси по политическим мотивам под стражей находятся 49 женщин. Об этом информирует правозащитный центр (ПЦ) “Весна”.

“Как никогда до этого, огромное количество женщин было брошено за решетку по политическим мотивам. ПЦ “Весна” известно как минимум о 141 политически мотивированном уголовном деле, возбужденном в Беларуси против женщин от начала избирательной кампании. Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения или под домашним арестом. 10 из них уже осуждены на реальные сроки лишения свободы, остальные ждут судов”, – говорится в сообщении.

Политзаключенными признаны 38 белорусских женщин, отметили правозащитники.

8 марта отмечается Международный женский день.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александра Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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