 

COVID-19 в Украине. За сутки сделали 23 тыс. тестов

08.03.2021, 9:08, Новости дня
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За последние сутки в Украине подтвердили 5572 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 8 марта в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

“5572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2136 человек, летальных случаев – 106, выздоровело 1734 человека”, – написал он.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 7167 новых инфицирований, провели 46 тыс. тестирований на коронавирус.

По данным министра, 7 марта в стране сделали 23 227 тестирований на коронавирус, из которых 15 115 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Винницкой (578) и Житомирской (570) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 406 800 случаев коронавирусной инфекции, скончались 27 128 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 198 254 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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