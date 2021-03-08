 

Россиянам напомнили о преимуществах статуса предпенсионера

08.03.2021, 8:24, Новости дня
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Граждане РФ за пять или мене лет до получения страховой пенсии вступают в категорию предпенсионеров, которая обладает определенными льготами, сообщили в тамбовском отделе Пенсионного фонда.

Для этой категории меры поддержки действуют в рамках программы диспансеризации и налогообложения, предоставляются скидки на услуги жилищно-коммунального хозяйства, передает ФАН со ссылкой на сообщение ПФР.

Льготы положены в сфере занятости, предпенсионеры могут бесплатно переобучаться, а расторгнуть трудовой договор с ними возможно лишь в исключительных случаях. В противном случае работодателю грозит большой штраф.

Законодательно термин «предпенсионеры» был закреплен в РФ в 2019 году, он появился после подписания Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Ранее экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказывал о факторах, влияющих на размер будущей пенсии.



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