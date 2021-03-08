В Москве пожилым разблокировали транспортные карты

08.03.2021, 8:24, Новости дня

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Для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в Москве отменили режим самоизоляции, также для этих категорий разблокировали транспортные карты.

Режим самоизоляции, сохранявшийся для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, перестал быть обязательным, теперь он носит рекомендательный характер, передает РИА «Новости».

С 8 марта пожилые могут пользоваться правом льготного проезда в городском транспорте, разблокированы их транспортные карты.

Также перестал быть обязательным перевод на удаленку пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями, дистанционная работа теперь носит рекомендательный характер.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска. В конце февраля мэр города заявлял, что правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.