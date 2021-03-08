 

Военкомат Ленинградской области предложил девушкам сдавать бывших парней в армию

08.03.2021, 8:24, Новости дня
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В Ленинградской области местный военный комиссариат поздравил девушек с 8 марта и предложил им сдавать своих бывших молодых людей в армию, сообщение опубликовано в соцсетях военкома.

«А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет», – цитирует начальника отдела по работе с гражданами Юрия Хромова РИА «Новости».

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Публикация от Администрация Ленобласти (@leningrad__region)

Подписчики положительно отнеслись к поздравлению военкомата, часть оставили ссылки на возможные страницы призывников. При этом комментарии оставили и несколько юношей, они опубликовали ссылки на аккаунты своих друзей.

Осенью в Генштабе сообщали, что за осенний призыв планируется пополнить ряды Вооруженных сил на 130 тыс. человек.



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