 

Thunderbolt 5 сможет обеспечить передачу данных на скорости до 80 Гбит/с

08.03.2021, 5:50, Новости дня
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По информации, предоставленной компетентными источниками, компания Intel разрабатывает новую версию интерфейса Thunderbolt. На сей раз, пятое поколение позволит обеспечить скорость передачи данных до 80 Гбит/с. Это фантастическая цифра, говорят эксперты.

Напомним, что прошлогодняя версия Thunderbolt 4 по скорости практически не отличалась от третьего поколения. То есть, она составляла около 40 Гбит/с, что очень разочаровало пользователей.

Более того, используя порт USB 3.2, разработчик еще вдвое уменьшал скорость. Как будет на этот раз, пока неизвестно. Но если предположить такую же пропорцию замедления, то вместо 20 мы реально получим 40 гигабит в секунду. Это уже существенный прогресс, говорят специалисты.



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