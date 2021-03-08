 

В Подмосковье убили женщину и трех ее внуков, младшим из которых было по два года

08.03.2021, 1:36, Новости дня
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7 марта в городе Ликино-Дулево Московской области России обнаружены убитыми 45-летняя женщина и трое детей. Об этом проинформировал Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, у женщины, двух детей в возрасте два года и одного восьмилетнего были множественные колото-резаные раны. Погибших нашли в квартире.

“Следователем […] задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих ее внуков (п.п. “а,в” ч.2 ст. 105 УК РФ). Им оказался 32-летний родственник потерпевших”, – говорится в сообщении.

В Следкоме рассказали, что “допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения”.

“Он направлен на проведение медицинского освидетельствования”, – отметили в ведомстве.

Источники “Интерфакса” рассказали, что мать троих детей обратилась в полицию с жалобой, что ей не открывают дверь ее дома. Полиция вскрыла дверь и обнаружила тела женщины, девочки и двух мальчиков. В совершении убийства подозревается племянник матери погибших детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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