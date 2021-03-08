Times – семьи погибших от COVID-19 британцев подадут в суд на Джонсона

08.03.2021, 0:02, Новости дня

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Более двух тысяч семей, чьи родственники погибли от COVID-19, намерены обратиться в суд, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал расследование деятельности правительства по борьбе с коронавирусом, пишет The Times. Таким образом активисты хотят спасти британцев, которые могут погибнуть из-за решений британского правительства. Однако сам Джонсон намерен отложить расследование до окончания пандемии.



Reuters

Адвокаты более чем двух тыс. семей, которые потеряли своих близких из-за пандемии коронавируса, обратятся в суд, для того чтобы заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести расследование действий правительства по борьбе с распространением COVID-19, пишет The Times.

Как стало известно изданию, в этом месяце британскому правительству будет направлено письмо от имени группы COVID-19 Bereaved Families for Justice UK. В обращении представители группы, добивающейся справедливости для жертв коронавируса в Великобритании, проинформируют министров о том, что будут добиваться рассмотрения дела в Высокий суд.

В частности, адвокаты группы будут утверждать, что в соответствии с законом о правах человека правительство обязано провести соответствующее расследование, учитывая наличие доказательств того, что «тысячи людей погибли из-за решений, которые принимали министры». Семьи погибших от COVID-19 британцев полагают, что расследование поможет сократить смертность от коронавируса в Великобритании.

Таким образом активисты пытаются заставить Джонсона, который отказался провести расследование того, почему в Великобритании было зарегистрировано наибольшее среди всех стран Европы число погибших от коронавируса, действовать. По данным издания, за время пандемии от COVID-19 погибло около 140 тыс. британцев. При этом, по словам премьер-министра, он хочет отложить любое расследование до окончания пандемии.



Как пишет The Times, за дело от имени 2600 родственников погибших возьмутся адвокаты, которые ранее представляли интересы семей погибших во время давки на стадионе «Хиллсборо», пожара в здании Grenfell Tower и теракта на стадионе «Манчестер Арена».