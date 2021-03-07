 

Названа предварительная причина пожара при прорыве нефтепровода в ХМАО

07.03.2021, 23:14, Новости дня
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Пожар после аварии на нефтепроводе в Ханты-Мансийском автономном округе мог начаться из-за искры рыбацкого снегохода, сообщили в администрации Сургута.

В городской администрации заявили, что «по предварительной версии, возгорание произошло от искры снегохода «Буран», на котором передвигались рыбаки». Сообщается, что «пострадал 60-летний мужчина». Местным жителям рекомендовано не выдвигаться на водные объекты до полного устранения последствий аварии. Акватория реки будет патрулироваться, введен временный запрет на рыбную ловлю, передает ТАСС.

Напомним, в пойме реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе произошел разлив нефтепродуктов. В результате пожара, который произошел из-за прорыва нефтепровода, пострадал один человек.



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