8 марта в большинстве областей Украины пройдет мокрый снег – синоптики

07.03.2021, 23:08, Новости дня

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8 марта в большинстве регионов Украины, за исключением южных областей, возможен небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает “Интерфакс-Украина”.

По данным синоптиков, через территорию Украины будут перемещаться малоактивные холодные фронты, которые обусловят небольшие осадки и порывистый ветер.

Ветер западный и северо-западный, 7–12 м/с, ночью в северо-восточных областях, днем в восточной части страны и в Приазовье местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью 0…-5 °С, днем -1…+4° °С, в южных областях – до +8 °С.

В Киеве в понедельник ожидается небольшой мокрый снег, температура ночью 0…-2 °С, днем +1…+3 °С.

9 марта синоптики обещают украинцам погоду без осадков. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура ночью -5…-10 °С, на северо-востоке страны и в Карпатах до -13 °С, днем на Левобережье -4…-1 °С, на остальной территории Украины 0…+5 °С, в южных областях ночью 0…-5 °С, днем +2…+7 °С.

В Киеве во вторник без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3–8 м/с. Температура ночью -5…-7 °С, днем 0…+2 °С.

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