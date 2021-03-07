 

Украинка Магучих стала чемпионом Европы по легкой атлетике в прыжках в высоту

07.03.2021, 23:08, Новости дня
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7 марта украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золото на проходившем в польском Торуне чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. О этом проинформировала Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Результат Магучих – 200 см. Она стала чемпионкой Европы.

Серебро завоевала еще одна украинка, Ирина Геращенко, она взяла планку на высоте 198 см.

В соревновании принимала участие и украинка Юлия Левченко, но она до пьедестала не “допрыгнула” три сантиметра, ее результат – 194.

Бронзу завоевала Элли Юннили (196 см).

ФЛАУ сообщила, что Магучих пыталась взять еще и высоту 207 см, но украинке это не удалось.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях проходил в Торуне с 4-го по 7 марта.

19-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотой призер юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019 года украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту в 2,04 м, и стала серебряным призером взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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