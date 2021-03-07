Для жителей оккупированных территорий Донбасса разрабатывают туристический проект

07.03.2021, 23:08, Новости дня

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Для популяризации Донбасса разрабатывается туристический проект Donbass travel, цель которого – показать знаковые локации региона жителям временно оккупированных территорий. Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив 7 марта в эфире телеканала “Дом”.

В рамках проекта будут разработаны туристические маршруты в Луганской и Донецкой областях, которые пригласят посетить жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

“Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались “по другую сторону”, интегрировать их… В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома”, – отметила Олеськив.

По ее словам, в дальнейшем появятся туристические маршруты на западе Украины.

Олеськив рассказала, что аналогичный Donbass travel проект будет работать в Херсонской области, он будет ориентирован на жителей оккупированного Россией Крыма.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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