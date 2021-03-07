Посольство рассказало об экстренной посадке вертолета в ЦАР

07.03.2021, 22:02, Новости дня

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Вертолет, в котором могли находиться российские военные, совершил экстренную посадку в Центральноафриканской Республике, информирует посольство РФ в ЦАР.

Представитель посольства пояснил, что «речь идет о поломке вертолета, в котором могли находиться российские специалисты», причем случилось это ранее на неделе. Отмечается, что «пострадавших нет», передает ТАСС.

Напомним, посольство сообщало, что проверяет информацию СМИ о падении вертолета с российскими военными. Как подчеркивали в посольстве, «точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет».