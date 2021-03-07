Киев будет в “оранжевой” зоне два месяца – Госпродпотребслужба

07.03.2021, 21:30, Новости дня

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Специалисты будут следить за развитием ситуации в столице Украины, которую включили в “оранжевую” зону карантина. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” 7 марта сказал начальник Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

“Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать “оранжевую” зону ближайшие два месяца в Киеве”, – отметил он.

Рубан напомнил, что усиливается контроль за соблюдением мер безопасности в развлекательных центрах, фитнес-клубах, вузах.

По его словам, в Украине циркулирует британский штамм коронавируса, который поражает прежде всего людей в возрасте 20 – 40 лет.

“Поэтому акцент по соблюдению профилактических противоэпидемических мероприятий будет делаться на эти категории населения. Что касается следующей недели, по мартовским праздникам, мы, к сожалению, будем мероприятия ограничивать”, — сказал он.

6 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Киев находится в “оранжевой”.

Главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ситуация в Киеве соответствует показателям для “оранжевой” зоны и пока причин переводить столицу в “красную” зону нет.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 401 228 человек, 27 022 пациента умерли, 1 196 520 – выздоровели.

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