 

В Общественной палате отреагировали на блокировку новостей российских СМИ в Facebook

07.03.2021, 21:12, Новости дня
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«Совершенно очевидно, что со стороны Facebook идет предвзятая политика модерации и цензурирования в отношении российских СМИ», – сообщил газете член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он прокомментировал решение Facebook заблокировать материал газеты ВЗГЛЯД и других СМИ на основе данных украинского интернет-проекта, который получает финансовую поддержку из США.

«Я хочу напомнить, что на Украине и в Прибалтике эта компания привлекает к «экспертизе» организации, которые финансируются зарубежными правительствами, и это сознательное решение», – отметил первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Российские власти, по мнению члена ОП, должны сформулировать назревающий вопрос: почему так происходит? «На основании чего организация с сомнительной славой и плохой репутацией, которая находится на Украине, выступает в роли «эксперта» компании Facebook и проверяет контент на территории огромной России? За какие такие заслуги?», – отмечает эксперт.

По его словам, российские законодатели должны в кратчайшие сроки добиться того, чтобы в РФ заработали официальные представительства Facebook, Twitter и других западных ИТ-корпораций, что позволит вернуть их деятельность в правовое поле. 

«Также все произошедшее диктует нам необходимость добиться на государственном уровне того, чтобы российские НКО, имеющие хорошую репутацию, отвечали за факт-чекинг контента в российском сегменте интернета», – заключил Малькевич.

Напомним, Facebook заблокировал новость газеты ВЗГЛЯД и агентства ТАСС, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной».

После этого Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Ведомство подчеркнуло, что действия Facebook нарушают принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и «являются актом цензуры».

Отметим, что источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируемый Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году.



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