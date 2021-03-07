Посольство начало проверку сообщений о падении вертолета в ЦАР с российскими военными

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07.03.2021, 21:12, Новости дня
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Российское посольство в Центральноафриканской Республике (ЦАР) начало проверку сообщений о падении вертолета с российскими военными, сообщил посол Владимир Титоренко.

«Посольство проверяет информацию СМИ… В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет», – сообщил посол РИА «Новости».

Он добавил, что руководство российских инструкторов это сообщение не подтверждает.

Ранее в соцсетях сообщалось, что в ЦАР потерпел аварию вертолет под управлением российского пилота. Отмечалось, что вертолет якобы вез другого российского военного специалиста с ранением, борт рухнул в болото, где сгорел. При этом отмечалось, что после падения борта все остались живы.

В конце февраля российский вертолет Ми-35 во время патрулирования в Сирии совершил вынужденную посадку по техническим причинам. Экипаж судна доставили аэродром.



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