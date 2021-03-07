Пионтковский о санкциях из-за Навального: Для США это стартовый пакет, а для Европы – отмазаться

07.03.2021, 20:40, Новости дня

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Введенные США антироссийские санкции из-за преследования оппозиционера Алексея Навального – только “разминка”. Такое мнение живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский выразил 6 марта в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

По просьбе ведущего он комментировал санкции, введенные из-за Навального Соединенными Штатами и Евросоюзом.

“Очень по-разному по обе стороны Атлантики. Формально они выглядят почти идентичными и во времени, и по содержанию. […] На мой взгляд, для Европы то, что они объявили – список больших начальников всяких тюремных – это максимум, что они могут из себя выжать. […] Что касается Америки. Здесь настроения совершенно иные. Этот же набор для американцев – это просто такой стартовый пакет, а на самом деле рассматривается, мы же знаем с вами хорошо, целый набор очень серьезных санкций”, – сказал Пионтковский.

Американский подход политолог назвал “очень деловым и очень серьезным”.

“А для Европы это просто так отмазаться. Ну а что ждать от Европы, если такой крупнейший европейский деятель, как [президент Франции Эммануэль] Макрон, выступил на Мюнхенской конференции с программным заявлением: об устарелости НАТО, о необходимости Европе самой заботиться о своей безопасности, не оглядываясь на Соединенные Штаты. И наконец, как вишенка на торте, ключевая фраза Макрона: “Европейская политика пренебрежительного отношения к путинской России провалилась”, – объяснил он.

2 февраля ЕС ввел санкции против четырех российских чиновников: генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

Следом за Евросоюзом санкции ввели и США. Кроме Краснова и Калашникова, под них попали директор ФСБ Александр Бортников, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и два замминистра обороны.

Санкции в ЕС и США объясняют ситуацией с отравлением боевым оружие класса “Новичок” и преследованием Навального.

В МИД РФ заявили, что Белый дом “пытается культивировать образ внешнего врага” и довел двусторонние отношения “до точки полного замерзания”, а также пообещали ответить на санкции, не обязательно симметрично.

4 марта агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что США и Великобритания планируют дополнительные санкции против России за использование химического оружия.

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