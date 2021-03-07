 

Гендиректор компании Pfizer отменил визит в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID-19

07.03.2021, 20:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла отменил визит в Израиль, потому что у него нет полной защиты от COVID-19. Об этом сообщил израильский канал N12.

Бурла и несколько членов делегации не получили вторую дозу вакцины от коронавируса, отметил телеканал. Ранее глава компании говорил, что не собирается пользоваться своим статусом и собирается дождаться своей очереди.

В Pfizer, куда израильские журналисты обратились за комментарием, не подтвердили и не опровергли информацию о том, что визит был отложен из-за неполной вакцинации.

“Мы по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля и встречах с лицами, принимающими решения, руководителям системы здравоохранения и специалистами, принимающими участие в успешной ампании вакцинации. Визит в Израиль, вероятно, состоится ближе к концу весны”, – сообщили в компании.

По информации Jerusalem Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Бурла собираются обсудить создание фабрики по производству вакцины от коронавируса в Израиле.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху. 9 февраля в Израиле начали бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев.

В январе Нетаньяху заявлял, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря особой договоренности с Pfizer, которая позволила получить глобальную поставку вакцины. Согласно договоренности, Израиль станет “глобальной моделью быстрой вакцинации страны” для компании-производителя, которая будет делиться данными с разработчиками препарата.

По данным Центрального статистического бюро на 31 декабря 2020 года, общая численность населения Израиля составляла 9 млн 291 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / На довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях пройдет онлайн-голосование

08.09 / Париж отложил встречу глав МИД и Минобороны РФ и Франции

12.01 / Политика: Как Россию избавят от дефицита политологов

28.07 / Мощные взрывы прогремели на авиабазе в Ираке с военными США

07.03 / Санкции против Медведчука Украина могла ввести ради жесткой реакции со стороны Москвы – Белковский

24.01 / В мире коронавирусом заразились почти 99 млн человек

30.07 / Блогеров задержали за вымогательство 1,5 млн рублей у полицейского

16.01 / Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на должность в Госдепе

26.07 / В Берлине автомобиль въехал в толпу пешеходов, семеро пострадавших

12.09 / Белорусскую оппозиционерку Колесникову вывезли из Минска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска