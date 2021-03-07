Гендиректор компании Pfizer отменил визит в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID-19

07.03.2021, 20:40, Новости дня

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Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла отменил визит в Израиль, потому что у него нет полной защиты от COVID-19. Об этом сообщил израильский канал N12.

Бурла и несколько членов делегации не получили вторую дозу вакцины от коронавируса, отметил телеканал. Ранее глава компании говорил, что не собирается пользоваться своим статусом и собирается дождаться своей очереди.

В Pfizer, куда израильские журналисты обратились за комментарием, не подтвердили и не опровергли информацию о том, что визит был отложен из-за неполной вакцинации.

“Мы по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля и встречах с лицами, принимающими решения, руководителям системы здравоохранения и специалистами, принимающими участие в успешной ампании вакцинации. Визит в Израиль, вероятно, состоится ближе к концу весны”, – сообщили в компании.

По информации Jerusalem Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Бурла собираются обсудить создание фабрики по производству вакцины от коронавируса в Израиле.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху. 9 февраля в Израиле начали бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев.

В январе Нетаньяху заявлял, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря особой договоренности с Pfizer, которая позволила получить глобальную поставку вакцины. Согласно договоренности, Израиль станет “глобальной моделью быстрой вакцинации страны” для компании-производителя, которая будет делиться данными с разработчиками препарата.

По данным Центрального статистического бюро на 31 декабря 2020 года, общая численность населения Израиля составляла 9 млн 291 тыс. человек.

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