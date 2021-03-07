На втором блоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок

07.03.2021, 20:22, Новости дня

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На втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок, сообщило министерство энергетики Белоруссии.

«На втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве пояснили, что вечером в воскресенье был загружен первый имитатор, всего их будет 163.

Россия завершила строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции, которая меняет энергетическую карту Европы. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Первый энергоблок планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае.