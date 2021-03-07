 

В Экваториальной Гвинее произошли несколько взрывов

07.03.2021, 20:22, Новости дня
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В городе Бата в Экваториальной Гвинее произошли несколько сильных взрывов, есть раненые и погибшие, сообщают местные СМИ.

На видеозаписях, опубликованных в Сети, запечатлены разрушенные взрывами дома и столпы поднимающегося вверх дыма. Экстренные службы перевозят пострадавших в медицинские центры, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал AhoraEg.

VIDEO: Aftermath of explosions in in Bata, Equatorial Guinea. – @isabell_afriendpic.twitter.com/d7DyjHwq5q

— Conflict News (@Conflicts) March 7, 2021  

Также сообщается, что в результате ЧП погибли люди. Сколько именно, не уточняется.

Ранее в воскресенье в сирийской провинции Хама на минах подорвались два автобуса, погибло как минимум 18 мирных граждан.



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