Делегация вооруженных сил Великобритании побывала в зоне проведения ООС

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07.03.2021, 19:50, Новости дня
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В районе проведения операции Объединенных сил состоялся визит делегации вооруженных сил Великобритании. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Представители делегации ознакомилась с ситуацией на Донбассе и оценили эффективность подготовки личного состава Вооруженных сил Украины в рамках операции Orbital. Британские военные посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске.

“Делегация ознакомилась с порядком работы на КПВВ “Майорское”, после чего британцы провели брифинг с представителями ОБСЕ в Краматорске. Визит завершился встречей с представителями Офиса координации гуманитарных вопросов ООН”, – отметили в сообщении.

В 2015 году правительство Великобритании приняло решение о создании тренировочной группы инструкторов Orbital и направлении военного персонала в Украину для оказания помощи по развитию оперативных и боевых возможностей ВСУ. С марта 2015-го с участием британских инструкторов подготовлено более 22 500 украинских военнослужащих, сообщили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1073705963122019

Учебная миссия Orbital была запущена после аннексии Крыма Российской Федерацией. С 2015 года британский персонал подготовил более 17 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В 2017 году в британском правительстве сообщали, что изначально миссия Orbital должна была продлиться до конца 2018 года.

В ноябре 2019 года Великобритания продлила программу подготовки украинских военных Orbital до марта 2023 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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