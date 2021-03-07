 

Венедиктов: Путин – империалист, а не националист

07.03.2021, 19:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин не является сторонником российских националистов. Такое мнение 6 марта в эфире радиостанции “Эхо Москвы” выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос ведущего, является ли борьба с пропагандой национализма “легальной политической идеологией” в РФ.

“Говорю уже 20 лет, что в путинском представлении, как мне кажется, и в представлении его команды национализм – это зло и это развал России (русский, татарский, еврейский, чеченский, башкирский, какой хотите). Поэтому Путин – империалист, а не националист. Путин – сторонник, даже если он так себя сам не квалифицирует, такого имперского с Древнего Рима понимания гражданства и нации, как переплавленного котла”, – объяснил Венедиктов.

Главред “Эха Москвы” отметил, что глава Кремля “с очевидным восхищением” говорил о том, как США создавали выражение: “Мы американский народ”.

“Вот он – “мы российский народ”. Но это на основе перемешивания крови. Он, кстати, про это и говорил на встрече с главными редакторами о молодой нации. […] Отношение правоохранительных органов к национализму: это угроза и опасность. Считают правоохранители, полицейские так считают. И президент политически так считает. И он не пропускает возможность это продемонстрировать”, – считает Венедиктов.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, а затем выиграл президентские выборы 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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