 

Нидерланды изменили требования по тестированию на COVID-19 для авиапассажиров из Украины

07.03.2021, 19:00, Новости дня
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Правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров из Украины, Беларуси, России и других стран, отнесенных к зоне с высоким риском заражения COVID-19. Об этом 6 марта сообщил сайт Аvianews.

Теперь путешественники могут сдать один ПЦР-тест, если с момента его сдачи до посадки в самолет прошло не более 12 часов.

По информации сайта, для пассажиров также оставили прежнюю опцию, которая предусматривает прохождение сразу двух тестов. Один необходимо сдать методом ПЦР, с момента тестирования до момента пересечения границы Нидерландов должно пройти не больше 72 часов. Второй тест предусматривает экспресс-проверку на COVID-19, ее необходимо пройти не более чем за четыре часа до посадки в самолет.

В самолет пустят только с негативным результатом тестов. Требования по тестированию действуют для пассажиров с 13 лет, которые следуют в Нидерланды или с пересадкой в аэропорту Амстердама в третьи страны.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 401 228 человек, 27 022 пациента умерли, 1 196 520 выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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