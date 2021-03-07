Гвинея получила партию «Спутник V»

07.03.2021, 18:42, Новости дня

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Партию российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Гвинею, сообщило посольство РФ в этой африканской стране.

«В церемонии передачи российской вакцины принял участие посол РФ в Гвинее Вадим Разумовский», – цитирует сообщение дипмиссии ТАСС.

В аэропорт для встречи груза приехали государственный министр транспорта Абубакар Силла и генеральный директор Национального агентства санитарной безопасности Сакоба Кейта.

«Самолет с партией «Спутника V» приземлился поздно вечером в субботу. Груз доставлен из России», – сказал представитель посольства.

Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.