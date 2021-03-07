В Москве загорелся ангар
07.03.2021, 18:42,
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В Москве внутри ангара, который проходит реконструкцию, начался пожар, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице.
«Происходит возгорание внутри ангара, находящегося на реконструкции, поделен на отсеки. Возгорание в одном из отсеков», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Возгорание произошло в здании на улице Зорге, площадь пожара составляет около 60 квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало.
В конце февраля в частном доме в СНТ Простоквашино поселке Роговское в Новой Москве произошел пожар, погиб пятилетний ребенок.
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