В Донецкой области возобновили теплоснабжение – Шмыгаль

07.03.2021, 18:10, Новости дня

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“Донецкоблгаз”, вопреки постановлению Кабинета Министров, 6 марта отключил от газа 59 котельных “Донецктеплокоммунэнерго”. Об этом 7 марта в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его информации, в результате отключения 500 жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла.

“Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК “Нафтогаз” и НКРЭКУ мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение. Менее суток понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителей Донбасса”, – отметил глава правительства.

Он заявил, что “Донецкоблгаз” пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/280826466817897

Компания “Донецкоблгаз” 6 марта прекратила поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго” из-за большой задолженности перед “Нафтогазом”. В облгазе сообщили, что компания “Донецктеплокоммунэнерго” наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.

Мэр Славянска Вадим Лях в Facebook заявлял, что в городе уже перестали работать котельные из-за прекращения поставок газа. Такая же ситуация сложилась и в городах Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Вечером 6 марта глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что в Донецкой области начали возобновлять поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго”.

7 марта полиция открыла уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) против “Донецкоблгаза”.

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