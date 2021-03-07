 

Во Франции пока считают преждевременными планы внедрить паспорта вакцинации против коронавируса

07.03.2021, 11:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госсекретарь по делам Европы министерства Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон считает, что пока рано говорить о внедрении паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал 5 марта в интервью RTL.

“Пока рано говорить: “Мы собираемся дать всем пропуск, небольшой сертификат, который позволит пойти в театр или поехать в Европу”. Мы живем в период, когда вакцинация затруднена, но набирает обороты. Поэтому мы не собираемся говорить людям, что некоторые имеют больше прав с вакциной, когда не все могут быть вакцинированы”, – сказал он.

Бон добавил, что следует различать “паспорта здоровья” и “паспорта вакцинации”.

Госсекретарь также отметил, что молодые люди в возрасте 18-20 лет скорее всего не получат вакцину предстоящим летом, но это не повод запрещать им выезд за границу. По его словам, существует ряд инструментов, таких как ПЦР-тесты и тесты на антиген.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, во Франции сделали почти 5,5 млн прививок от коронавируса.

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что страны Евросоюза намерены внедрить электронные сертификаты вакцинации против коронавируса. Для подготовки внедрения системы электронных сертификатов Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.

Ряд стран заявили о разработке документов о вакцинации от коронавируса. В то же время комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко 12 января рассказал, что Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их. 15 января глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Роскачество рассказало о правилах выбора мороженого

23.07 / В разработке гиперзвуковых ракет США отстают от России и Китая

24.11 / Сын бизнесмена Лебедева получил титул барона Хэмптонского и Сибирского в Великобритании

04.02 / “Я ушла от него из-за измен и злоупотребления наркотиками”. Дита фон Тиз отреагировала на обвинения в насилии в адрес ее экс-супруга Мерилина Мэнсона

20.07 / Записавшая пин-код на карте жительница Сахалина лишилась 600 тыс. рублей

01.07 / Голосование по Конституции завершилось еще в шести регионах Дальнего Востока

02.08 / В самолете, который направлялся на Ибицу, произошла драка из-за отсутствия маски у пьяного пассажира. Видео

01.03 / Кремль анонсировал телемост Путина и Эрдогана

17.07 / В РФ подтвердили 6,4 тыс. новых случаев коронавируса

04.01 / Independent – британские синоптики предупредили о возвращении «Зверя с востока»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска