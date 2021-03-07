Во Франции пока считают преждевременными планы внедрить паспорта вакцинации против коронавируса

07.03.2021, 11:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госсекретарь по делам Европы министерства Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон считает, что пока рано говорить о внедрении паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал 5 марта в интервью RTL.

“Пока рано говорить: “Мы собираемся дать всем пропуск, небольшой сертификат, который позволит пойти в театр или поехать в Европу”. Мы живем в период, когда вакцинация затруднена, но набирает обороты. Поэтому мы не собираемся говорить людям, что некоторые имеют больше прав с вакциной, когда не все могут быть вакцинированы”, – сказал он.

Бон добавил, что следует различать “паспорта здоровья” и “паспорта вакцинации”.

Госсекретарь также отметил, что молодые люди в возрасте 18-20 лет скорее всего не получат вакцину предстоящим летом, но это не повод запрещать им выезд за границу. По его словам, существует ряд инструментов, таких как ПЦР-тесты и тесты на антиген.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, во Франции сделали почти 5,5 млн прививок от коронавируса.

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что страны Евросоюза намерены внедрить электронные сертификаты вакцинации против коронавируса. Для подготовки внедрения системы электронных сертификатов Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.

Ряд стран заявили о разработке документов о вакцинации от коронавируса. В то же время комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко 12 января рассказал, что Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их. 15 января глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—